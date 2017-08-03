Глава ПМР обвинил власти Молдавии в эскалации приднестровского конфликта

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Все принимаемые властями Молдавии решения в отношении непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) ведут к эскалации конфликта, заявил президент ПМР Вадим Красносельский.

"Молдавский Конституционный суд принял решение о том, что миротворческим силам России необходимо покинуть Приднестровье. И потребовал от молдавских властей данный вопрос решить, задействовав любые политико-дипломатические ресурсы, вплоть до военных. Потом было решение молдавского парламента от 21 июля, где предлагалось поменять российское военное присутствие на гражданскую миссию", — заявил Красносельский в интервью "Российской газете".

Он отметил, что до сих пор Конституционный суд Молдавии не высказывался по российскому присутствию в Приднестровье.

"Решение Конституционного суда — это закон, который нельзя обсуждать, а надо в обязательном порядке исполнять всем должностным лицам Республики Молдова. По большому счету решением Конституционного суда Кишинев сжег мосты. Таких вердиктов ранее не было", — сообщил он.

"Скажу откровенно — все принимаемые Кишиневом решения ведут к эскалации конфликта. Но пока есть миротворцы, на берегах Днестра войны не будет. Я в этом глубоко убежден. Поэтому мы выступаем за сохранение миротворческой миссии", — подчеркнул Красносельский.

Ранее парламентская коалиция Молдавии утвердила декларацию о выводе российских военных из Приднестровья. Депутаты призвали Россию завершить вывод оружия и военной техники, но юридических обязательств документ не налагает. Кроме того, в декларации четко не прописано, касается ли этот документ миротворческого контингента, который находится в ПМР.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.