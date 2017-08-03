Лавров провел телефонный разговор с Тиллерсоном

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию вокруг КНДР после последнего ракетного пуска Пхеньяна, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Собеседники обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове в контексте выработки реакции СБ ООН на ракетный пуск Пхеньяна 28 июля. Лавров призвал вовлеченные в противостояние стороны к сдержанности и скорейшему возобновлению переговорного процесса. Затрагивались некоторые другие актуальные мировые и региональные проблемы", говорится в сообщении.