МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Албанского премьер-министра Эди Раму не допустили до церемонии фотографирования с американским вице-президентом Майком Пенсом и другими участниками саммита Американско-Адриатической хартии в Черногории, поскольку он нарушил дресс-код, сообщает телеканал RTCG.
Рама не раз появлялся в спортивной обуви на встречах даже на самом высоком уровне. Так, на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер Албании также пришел в кроссовках.
В конце мая Трамп при осмотре здания новой штаб-квартиры НАТО резко отодвинул стоявшего перед ним черногорского премьера Душко Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в интернете, вызвав большой резонанс. Сам Маркович назвал инцидент "безобидным", отметив, что для американского лидера "естественно" стоять в первом ряду.