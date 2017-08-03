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В мире

Премьеру Албании не дали сфотографироваться с Пенсом, сообщили СМИ

19:3403.08.2017
0700
© AP Photo / Risto BozovicВице-президент США Майк Пенс выступил с речью на открытии саммита Адриатической Хартии в Черногории. 2 августа 2017Вице-президент США Майк Пенс выступил с речью на открытии саммита Адриатической Хартии в Черногории. 2 августа 2017
© AP Photo / Risto Bozovic

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Албанского премьер-министра Эди Раму не допустили до церемонии фотографирования с американским вице-президентом Майком Пенсом и другими участниками саммита Американско-Адриатической хартии в Черногории, поскольку он нарушил дресс-код, сообщает телеканал RTCG.

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом
© REUTERS / handout
Меркель отказалась соблюдать дресс-код в Саудовской Аравии
В то время как все участники мероприятия были в классической обуви, Рама был обут в белые кроссовки. Поэтому на фотографии по итогам саммита албанский премьер отсутствует, несмотря на то, что он был в деловом костюме.

Рама не раз появлялся в спортивной обуви на встречах даже на самом высоком уровне. Так, на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер Албании также пришел в кроссовках.

© AFP 2017 / Marco BertorelljГлава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министра Албании Эди Рама во время встречи по вопросу Западных Балкан. 12 июля 2017
© AFP 2017 / Marco Bertorellj
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министра Албании Эди Рама во время встречи по вопросу Западных Балкан. 12 июля 2017

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович. Архивное фото
© AP Photo / NATO TV, File
Премьер Черногории заявил, что инцидент с Трампом прославил страну
Церемонии фотографирования зачастую не обходятся без эксцессов. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп загородил канцлера ФРГ Ангелу Меркель на групповом фото после встречи G7.

В конце мая Трамп при осмотре здания новой штаб-квартиры НАТО резко отодвинул стоявшего перед ним черногорского премьера Душко Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в интернете, вызвав большой резонанс. Сам Маркович назвал инцидент "безобидным", отметив, что для американского лидера "естественно" стоять в первом ряду.

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