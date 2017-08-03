Вице-президент США Майк Пенс выступил с речью на открытии саммита Адриатической Хартии в Черногории. 2 августа 2017

Вице-президент США Майк Пенс выступил с речью на открытии саммита Адриатической Хартии в Черногории. 2 августа 2017

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Албанского премьер-министра Эди Раму не допустили до церемонии фотографирования с американским вице-президентом Майком Пенсом и другими участниками саммита Американско-Адриатической хартии в Черногории, поскольку он нарушил дресс-код, сообщает телеканал RTCG.

В то время как все участники мероприятия были в классической обуви, Рама был обут в белые кроссовки. Поэтому на фотографии по итогам саммита албанский премьер отсутствует, несмотря на то, что он был в деловом костюме.

Рама не раз появлялся в спортивной обуви на встречах даже на самом высоком уровне. Так, на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер Албании также пришел в кроссовках.

© AFP 2017 / Marco Bertorellj Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министра Албании Эди Рама во время встречи по вопросу Западных Балкан. 12 июля 2017 © AFP 2017 / Marco Bertorellj Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министра Албании Эди Рама во время встречи по вопросу Западных Балкан. 12 июля 2017

Церемонии фотографирования зачастую не обходятся без эксцессов. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп загородил канцлера ФРГ Ангелу Меркель на групповом фото после встречи G7.

В конце мая Трамп при осмотре здания новой штаб-квартиры НАТО резко отодвинул стоявшего перед ним черногорского премьера Душко Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в интернете, вызвав большой резонанс. Сам Маркович назвал инцидент "безобидным", отметив, что для американского лидера "естественно" стоять в первом ряду.