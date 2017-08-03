Допрос Туска в польской прокуратуре длится более восьми часов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Допрос главы Евросовета Дональда Туска в Национальной прокуратуре Польши в Варшаве по одному из "околосмоленских дел" продолжается более восьми часов.

Туск явился в прокуратуру около 10.00 (11.00 мск), его встречала группа сторонников, которые принесли с собой транспарант "Приветствуем президента Европы".

Главу Евросовета допрашивают по делу о допущенных польскими госслужащими нарушениях в вопросе вскрытия тел жертв смоленской катастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский. В преддверии допроса Туск заявил, что не думает, что его показания могут что-либо изменить в расследовании.

Представитель прокуратуры Аркадиуш Ярашек ранее пояснил, что нарушения заключаются в том, что вскрытия тел жертв после их перевозки в Польшу не проводились, и представители Варшавы не участвовали в исследованиях, проведенных на территории РФ после катастрофы. При этом он подчеркнул, что обвинения по данному делу пока никому не предъявлены.

Главу Евросовета 19 апреля уже допрашивали в прокуратуре, тогда допрос продолжался около восьми часов. Дело касалось сотрудничества военной контрразведки Польши с ФСБ. В апреле прокуратура вновь вызвала Туска явиться на допрос 5 июля в качестве свидетеля по делу о нарушениях при идентификации останков жертв смоленской катастрофы, однако он не явился, сославшись на занятость.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.