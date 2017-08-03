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В мире

"Опасный уровень": Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией

Сюжет:
Новые санкции США против России (196)
19:1403.08.2017
(обновлено: 19:16 03.08.2017)
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© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп. 22 июля 2017Президент США Дональд Трамп. 22 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп возложил на конгресс вину за ухудшение отношений с Россией. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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"Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину", — заявил глава Белого дома.

Новые санкции

Днем ранее Дональд Трамп подписал принятый конгрессом закон о  введении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ предполагает расширение ряда секторальных ограничений в отношении российских банков и энергокомпаний. Так, кредитно-финансовые организации смогут брать американские займы на срок до 14 дней, а предприятия нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кроме того, фирмам из США запретят участвовать в российских проектах по добыче ископаемых на шельфе и в труднообрабатываемых районах. При этом отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Неконституционный закон

После подписания документа Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором подверг критике отдельные положения нового пакета санкций.

По его словам, закон существенно ограничивает конституционные полномочия президента в сфере управления внешней политикой. В частности, теперь конгресс может вмешиваться в процесс признания иностранных правительств и устанавливать задачи международных переговоров. Ранее такими правами обладал только глава исполнительной власти США.

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Philippe Huguen
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"Принимая закон в спешке, конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений", — подчеркнул американский лидер. Он отметил, что отдельные статьи документа идут вразрез с решениями Верховного суда США, а в Белом доме надеются, что "конгресс воздержится от того, чтобы использовать этот неудачный закон, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими коллегами по разрешению конфликта на Украине"

Трамп также обратил внимание на то, что инициатива сенаторов невыгодна для американского бизнеса и может навредить "друзьям и союзникам" Вашингтона. Он, однако, добавил, что в процессе согласования текста в администрации США постарались учесть интересы Евросоюза.

Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев. Архивное фото
© Фото : из личного архива
В Совфеде призвали ответить на новые санкции США диверсификацией экономики

"Мы усовершенствовали законопроект, чтобы дать Минфину большую гибкость в предоставлении лицензий американским компаниям и физлицам. Более точные формулировки — ответ на опасения наших европейских союзников, которые выразили желание быть более устойчивыми к санкциям против российского энергетического сектора", — отметил Трамп.

По его словам, закон "отражает желание народа Америки увидеть шаги со стороны России по улучшению отношений с США".

Торговая война

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя новый пакет санкций на своей странице в Facebook, заявил, что подписанный Трампом закон следует считать началом "полноценной торговой войны". Теперь, по его словам, можно с полной уверенностью утверждать, что надежде на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном настал конец.

Премьер также отметил, что своим решением Трамп продемонстрировал полное бессилие перед конгрессом и политической элитой, добровольно отказавшись от ряда президентских полномочий.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Американцы ждут от России шагов по улучшению отношений с США, заявил Трамп

"Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", — подытожил глава правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что подписание документа президентом США не влияет на ситуацию в целом.

"Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект, и с подписью или без подписи президента (США) он бы становился законом автоматом. То есть де-факто это ничего не меняет", — сказал он.

В МИД России заявили, что новые ограничения не повлияют на внешнеполитический курс страны, и посоветовали "любителям санкций" отказаться от попыток давления, поскольку в Москве не намерены "поступаться национальными интересами".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Новая редакция санкций против России учитывает интересы ЕС, заявил Трамп

В то же время в ведомстве подчеркнули, что Россия, как и прежде, готова к сотрудничеству в "полезных для себя и международной безопасности" областях. Однако полноценное партнерство станет возможно только в том случае, если Вашингтон оставит в прошлом идею "американской исключительности".

В новых условиях

Глава "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что руководство компании намерено минимизировать эффект санкций. При этом подписанный Трампом закон будет иметь как негативные, так и позитивные последствия для отечественных нефтяников, предупредил он.

"Последствия есть позитивные, есть и негативные. Негативные начинают работать против американских партнеров. А позитивные вы скоро узнаете — в течение ближайших четырех дней", — сказал Сечин на брифинге.

Президент "Транснефти" Николай Токарев, в свою очередь, заявил, что новые санкции не нанесут ущерба энергокомпании. "Нас в принципе никак не коснется. Мы этот вопрос внимательно изучили, посмотрели. Дело в том, что мы закупаем и используем на 94% наше отечественное оборудование", — заверил он журналистов.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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