После взрыва в жилом доме в Ереване возбудили уголовное дело

ЕРЕВАН, 3 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Армянские следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Ереване, сообщили в четверг в пресс-службе Следственного комитета республики.

В результате произошедшего в среду поздно вечером взрыва в одном из жилых домов ереванского квартала Давидашен пострадали два человека. Они были доставлены в медицинский центр. В больнице 32-летний мужчина от полученных ран скончался, не приходя в сознание. Состояние второго пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. По данным полиции, на месте происшествия были обнаружены 120-миллиметровый артиллерийский снаряд и многочисленные осколки еще одного взорвавшегося снаряда.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", — говорится в сообщении СК.

Максимальная санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

В пресс-службе СК заявили, что назначены судебно-медицинская, судебно-баллистическая и судебно-трасологическая экспертизы.