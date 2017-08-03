Новый министр в Японии намерена бороться за пост главы правящей партии

ТОКИО, 3 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Новый министр внутренних дел и коммуникаций Японии Сэйко Нода намерена бороться за пост главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на партийных выборах в сентябре 2018 года, о чем она заявила в четверг на своей первой пресс-конференции после перестановок в японском правительстве.

"Я определенно выставлю свою кандидатуру", — приводит слова Ноды информационное агентство Киодо.

Как правило, в Японии лидер политической партии, которая получает большинство мест в нижней палате парламента, становится автоматически премьер-министром страны.

По словам Сэйко Ноды, она не собирается подрывать лидерство Синдзо Абэ, хотя внесенные в этом году изменения в партийный устав позволяют нынешнему премьеру избираться в будущем году на третий срок подряд, а значит, Нода может стать его конкурентом.

В 2015 году она также собиралась бороться за пост председателя ЛДП, но не добилась необходимой для выдвижения кандидатуры поддержки минимум 20 законодателей. Киодо приводит мнение официальных лиц в правящей партии о том, что Абэ выбрал Ноду на министерский пост на нынешних перестановках в кабинете в попытках укрепить партийное единство.

Абэ принял решение произвести перестановки в правительстве из-за падения рейтинга. Снижение его популярности было вызвано серией скандалов, в которых оказались замешаны как часть действующих министров, так и сам премьер. На прошлой неделе ушла в отставку министр обороны Томоми Инада. Она, как считается, участвовала в сокрытии от общественности важных материалов о перестрелке в Южном Судане во время пребывания там японских миротворцев.