Абэ дал указание пересмотреть оборонную программу Японии

ТОКИО, 3 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание пересмотреть основные направления программы национальной обороны страны, заявил в четверг новый глава японского оборонного ведомства Ицунори Онодэра после перестановок в правительстве страны.
По его словам, премьер-министр попросил пересмотреть принятую в 2013 году оборонную программу из-за "обострившейся обстановки в области безопасности" Японии.
Ранее в тот же день премьер-министр Абэ заявил журналистам о возросшей угрозе со стороны Северной Кореи, которая в июле дважды испытала, как утверждается, межконтинентальные баллистические ракеты.
Как отмечает агентство Киодо, на этом фоне Япония будет стремиться укрепить свою систему противоракетной обороны.