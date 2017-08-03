Абэ дал указание пересмотреть оборонную программу Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своей резиденции. 3 августа 2017

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своей резиденции. 3 августа 2017

ТОКИО, 3 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание пересмотреть основные направления программы национальной обороны страны, заявил в четверг новый глава японского оборонного ведомства Ицунори Онодэра после перестановок в правительстве страны.

По его словам, премьер-министр попросил пересмотреть принятую в 2013 году оборонную программу из-за "обострившейся обстановки в области безопасности" Японии.

Ранее в тот же день премьер-министр Абэ заявил журналистам о возросшей угрозе со стороны Северной Кореи, которая в июле дважды испытала, как утверждается, межконтинентальные баллистические ракеты.

Как отмечает агентство Киодо, на этом фоне Япония будет стремиться укрепить свою систему противоракетной обороны.