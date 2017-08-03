Отдельные взрывы на складе боеприпасов в Абхазии еще продолжаются

ПРИМОРСКИЙ (Абхазия), 3 авг — РИА Новости. Отдельные взрывы на складе боеприпасов в Приморском (Абхазия) ещё продолжаются, сообщил РИА Новости глава посёлка Анзор Сакания.

"Пока ещё локально отдельные взрывы происходят, но серьёзного, наверное, уже не будет", — сообщил Сакания.

По его словам, в результате взрывов накануне посёлок получил серьёзные повреждения — пострадали около 60 жилых домов и хозяйств, а также насосная станция, которая обеспечивала водой часть Приморского. Станция находится около склада, и в результате взрывов была обесточена.

Сильно разрушены строения сероводородного источника, который находится буквально в 100 метрах от складов. Также пострадали окна и двери квартир двух пятиэтажек, стоящих примерно в 200 метрах от места взрыва. Сейчас российские военные помогают местным жителям затянуть окна временной пленкой, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Сейчас было совещание с участием премьер-министра. Всем, кто пострадал — им будет возмещён ущерб. В полном объёме, по возможности, — дома будут восстанавливаться", — сообщил РИА Новости Сакания. По его словам, сейчас в посёлке работает комиссия, которая определяет ущерб, нанесенный жилым домам местных жителей. Пока что общую сумму ущерба для посёлка назвать нельзя.

Как передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, лес около места взрыва до сих пор дымится. В округе до сих пор лежат многочисленные неразорвавшиеся минометные снаряды и осколки. Часть из них были собраны саперами в кучи, помеченные красными флажками.