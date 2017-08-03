СМИ: с кошельков вируса-вымогателя WannaCry сняли деньги спустя три месяца

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Неизвестные перевели более 140 тысяч долларов с трех онлайн-счетов, на которые жертвы масштабной кибератаки WannaCry отсылали деньги в виде биткоинов, на девять других, передает телеканал CNN.

В мае сообщалось, что силовые структуры продолжают осуществлять наблюдение за тремя онлайн-счетами, куда жертвы хакерской атаки отправили деньги в виде биткоинов. Соучредитель компании Elliptic, которая распознает незаконную деятельность с использованием биткоинов, Том Робинсон сообщил о 110 случаях уплаты выкупа в общей сложности в размере 23,5 биткоинов.

По данным телеканала, перевод со счетов WannaCry был произведен в среду вечером, их зафиксировал Twitter-бот @actual_ransom, который был создан для контроля за этими счетами. Причина перевода денег неизвестна. Средства были переведены с трех основных счетов, связанных с WannaCry, на девять других биткоин-счетов, за которыми будет проводиться наблюдение.

По словам основателя компании Comae Technologies Мэтта Сюиша, правоохранительные органы будут отслеживать перемещение биткоинов. Как заявила исполнительный директор фирмы Token Мелани Шапиро, вероятно, средства переводятся с биткоин-счетов для того, чтобы их было труднее отслеживать. "Мы можем наблюдать за тем, как перемещают все эти биткоины, но каждое перемещение неизбежно затрудняет отслеживание конкретного лица", — приводит телеканал слова Шапиро.

Европол отказался от комментариев, объяснив это тем, что расследование WannaCry продолжается. Госдеп пока никак не прокомментировал данную информацию.

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах, об этом ранее сообщал директор Европола Роб Уэйнрайт. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщало, что инструмент американских разведслужб, известный как Eternal Blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.