Митингующие разблокировали шоссе в Киеве после переговоров с властями

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Митингующие разблокировали движение транспорта по Харьковскому шоссе в Киеве после переговоров с властями города, сообщила пресс-служба Киевской городской администрации.

С вечера среды протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате была заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе. СМИ сообщали, что жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро- и водоснабжения с 31 июля.

"Жители, которые утром перекрывали Харьковское шоссе из-за проблем с электро- и водоснабжением, разблокировали улицу – движение транспорта восстанавливается", — сообщила пресс-служба со ссылкой на главу городской администрации Петра Пантелеева.

По его словам, в результате длительных переговоров с жильцами достигнута договоренность и разработан план действий, чтобы избежать таких кризисных ситуаций в дальнейшем. "Сейчас электроснабжение этих домов восстанавливается. Однако в течение ближайшего времени городские власти совместно с активами и представителями домовых общин должны решить проблемные вопросы", — сказал Пантелеев.

Как сообщается на сайте городской администрации, уже в 14.25 мск было восстановлено движение автобусов и трамваев в этом районе.