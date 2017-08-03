Заявление Лапшина об экстрадиции в Израиль передано в Минюст Азербайджана

БАКУ, 3 авг – РИА Новости, Вугар Гасанов. Заявление осужденного в Баку блогера Александра Лапшина об экстрадиции в Израиль передано в министерство юстиции Азербайджана, приговор по делу блогера вступает в силу 14 августа, сообщил РИА Новости адвокат Лапшина Эдуард Чернин.

Лапшин, осужденный за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку, имеет, помимо российского, гражданство Израиля, официальные представители которого следили за процессом и продолжают оказывать консульскую поддержку соотечественнику. Ранее Чернин сообщил РИА Новости, что Лапшин подал заявление об экстрадиции в Израиль.

"Заявление об экстрадиции передано в Минюст", — сказал Чернин.

Он добавил, что экстрадиция возможна только после вступления в силу приговора суда. "Приговор вступает в силу приблизительно 14 числа", — сообщил адвокат.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.