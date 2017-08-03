Глава МИД Германии заявил о конце прежних отношений Турции и Евросоюза

БЕРЛИН, 3 авг — РИА Новости. Заявления Турции о восстановлении смертной казни кладут конец прежним отношениям Анкары и Брюсселя, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Он вновь упомянул ситуацию с безосновательным арестом немецких граждан в Турции, а также увольнение тысяч работников в сфере юстиции, управления и общественного порядка.

"Нам ясно, что Турция, которая продолжит движение в том же направлении, никогда не войдет в ЕС. Неоднократные заявления о восстановлении смертной казни — это конец прежним отношениям между Европой и Турцией. Это совершенно определенно", — сказал Габриэль в интервью изданию Stern.

Ранее Габриэль заявил, что страна пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары и свои кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции в свою очередь назвал эти заявления неприемлемыми и углубляющими кризис между двумя странами.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В апреле этого года конституционный референдум в Турции закончился победой сторонников перехода с парламентской на президентскую форму правления. Ожидается, что с новыми полномочиями президент Тайип Эрдоган может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.

Премьер министр Турции Бинали Йылдырым ранее заявлял, что даже если смертная казнь будет восстановлена в Турции, она не может быть применена к мятежникам, так как закон не имеет обратной силы.