Олимпийский стадион в Монреале стал временным убежищем для мигрантов из США

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Олимпийский стадион в канадском Монреале стал временным убежищем для мигрантов из США на фоне увеличившегося количества искателей убежища, прибывающих в Канаду, сообщает телеканал CBC.

По информации телеканала, внутри стадиона было размещено от 100 до 450 кроватей. Мигрантов доставили на стадион в среду. Представитель Олимпийского стадиона сообщил, что просьба использовать стадион в качестве места размещения мигрантов поступила в пятницу.

Телеканал отмечает, что поток мигрантов из США в канадскую провинцию Квебек, увеличился. "Мы никогда раньше такого не видели", — заявил представитель Региональной программы по расселению и интеграции искателей убежища (PRAIDA) Франсин Дюпюи. Он также отметил, что по его оценкам, 1174 мигранта приехали в Квебек в июле.