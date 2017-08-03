Киберполиция Украины ожидает новую хакерскую атаку в День независимости

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Киберполиция Украины ожидает, что очередная атака хакеров на страну произойдет 24 августа, в День независимости, заявил глава ведомства Сергей Демедюк.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявляла, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

"Мы предупреждаем, что это (очередная кибератака – ред.) будет 24 августа, на День независимости. Мы видим, что такие атаки происходят накануне или в день каких-то больших праздников для Украины", — сказал Демедюк в интервью интернет-изданию "Главком", обнародованном в четверг.

По его словам, в программном обеспечении "M.E.doc" было много элементов, которые до сих пор не активированы. Он также сказал, что правоохранители не знают в полной мере, какими свойствами обладает вирус.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее сообщил, что киберполиция и СБУ "прекратили второй этап кибератаки Petya". Он заявил, что изъяты сервера, на которых якобы есть "следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ". При этом глава МВД Украины не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность РФ к этим кибератакам.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявления киевских властей о том, что Россия якобы причастна к организации кибератаки на Украину, являются абсурдными.