ABC: антироссийские санкции ослабили положение Трампа на мировой арене

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Подписание закона о санкциях в отношении России ослабило позиции президента США Дональда Трампа на международной арене, пишет обозреватель ABC Стефани Марч.

По ее словам, этот документ показывает, что американский лидер не может смягчать ограничительные меры без одобрения конгресса, и лишает его возможности контролировать внешнюю политику страны.

Сразу же после подписания закона президент раскритиковал документ и назвал его "дефективным". Тем не менее, в действительности у Трампа не было выбора, считает Марч. Он не мог позволить себе наложить на законопроект вето, поскольку конгресс, скорее всего, смог бы его успешно отменить.

Кроме того, отказ от подписи имел бы негативные последствия для президента, поскольку на фоне обвинений в адрес главы Белого дома о "связях с Россией" такое решение могло восприниматься как попытка Трампа поддержать Москву, заключает автор статьи.

Ранее Трамп подписал закон, вводящий новый пакет антироссийских санкций, а также предоставляющий конгрессу последнее слово в этом вопросе. Также документ придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Такие условия значительно затрудняют любые перспективы отмены ограничительных мер против Москвы.