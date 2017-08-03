Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений США и России.
"Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину", — написал Трамп в своем Twitter.
Позднее Трамп заявил, что подписанный им закон содержит неконституционные нормы. В частности, он недоволен тем, что конгресс намерен заранее изучать любые решения президента по изменению или отмене санкций.
Другое положение накладывает обязательства на исполнительную власть, которые "противоречат исключительному конституционному праву президента определять время, масштаб и задачи международных переговоров".
Новый пакет санкций стал самым масштабным с начала 2014 года. Он расширяет секторальные санкции против российской экономики и вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе.