Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений США и России.

"Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину", — написал Трамп в своем Twitter.

Накануне Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ ограничивает полномочия президента по отмене санкций и оставляет последнее слово в этих вопросах за конгрессом. Также закон кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые вводил указами Барак Обама. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения Вашингтона и Москвы.

Позднее Трамп заявил, что подписанный им закон содержит неконституционные нормы. В частности, он недоволен тем, что конгресс намерен заранее изучать любые решения президента по изменению или отмене санкций.

Другое положение накладывает обязательства на исполнительную власть, которые "противоречат исключительному конституционному праву президента определять время, масштаб и задачи международных переговоров".

Трамп заявил, что в принятом виде закон сблизит Россию, Китай и КНДР, поскольку "ограничивая гибкость исполнительной власти, затрудняет заключение США хороших сделок ради народа Америки". Также он подчеркнул, что документ может негативно сказаться на американском бизнесе, друзьях и союзниках Вашингтона.

Новый пакет санкций стал самым масштабным с начала 2014 года. Он расширяет секторальные санкции против российской экономики и вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе.