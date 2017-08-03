На Украине на два месяца арестовали журналиста, подозреваемого в госизмене

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Суд в Житомире арестовал на два месяца журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине подозревают в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе СБУ.

Как информирует сайт прокуратуры Житомирской области, решение суда по 32-летнему жителю Житомира, которого подозревают в государственной измене, было вынесено в среду. Имя подозреваемого при этом не уточняется.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает подобные обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД России назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.