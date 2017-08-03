Политолог оценил перспективы нового японского правительства

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг заменил ряд ключевых фигур в кабинете министров в связи сильным падением рейтинга правительства, однако новые главы ведомств будут следовать прежнему курсу на сближение с Россией, заявил РИА Новости руководитель Центра Японских исследований ИДВ РАН Валерий Кистанов.

Причины перемен

Изменения в правительстве коснулись и ключевых постов министров иностранных дел и обороны. Главу МИД Фумио Кисиду заменил Таро Коно, который ранее исполнял обязанности главы министерства по административным реформам. А место замешанной в ряде скандалов главы оборонного ведомства Томоми Инады занял ранее уже возглавлявший минобороны Ицунори Онодэра. В то же время свои посты сохранили вице-премьер и министр финансов Таро Асо, генеральный секретарь японского правительство Ёсихидэ Суга и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий за экономическое сотрудничество с Россией.

По словам Кистанова, как это нередко бывало в Японии, причиной смены правительства стал стремительно падающий рейтинг кабмина.

"Он упал где-то до 20 с небольшим процентов. А это очень сильное падение, учитывая, что лично у Абэ и его кабинета рейтинг был высоким — выше 50%", — сказал эксперт.

По его мнению, уровень поддержки правительства падал из-за того, что не оправдываются ожидания населения в связи с экономической стратегией, которую провозгласил Абэ, придя в 2012 году к власти, – она получила название "абэномика".

"То есть обещал вывести страну из состояния дефляции, добиться устойчивых темпов роста, повышения доходов, развязать бизнесу руки. Народ пока на себе не чувствует плодов этой "абэномики". Зарплаты не растут, социальные проблемы не решаются, дефляция не побеждена — это самое главное. "Абэномика" буксует, перспективы ее не ясны", — отметил Кистанов.

Кроме того, эксперт заметил, что имя Абэ всплывало в связи с рядом коррупционных скандалов — это сильно ударило по премьеру.

Кисида — следующий?

Говоря о смене одной из ключевых должностей кабинета министров иностранных —главы МИД, Кистанов рассказал, что это решение Абэ не может быть связано с какими-либо недочетами в работе зарекомендовавшего себя Кисиды.

"Кисида очень четко выполнял свои задачи, был верным проводником курса Абэ во внешней политике. Теперь он назначен главой Совета по политике правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) — это важный политический пост. Это означает, что Кисида будет разрабатывать политическую стратегию – это ключевое направление для Абэ в политике", — отметил политолог.

По его мнению, новое назначение Кисиды — "это не смещение вбок или вниз", а повышение для теперь уже бывшего главы МИД "с прицелом на то, что он со временем может стать премьер-министром".

"Кисида, у которого есть собственная фракция в ЛДП, заявил, что его фракция по-прежнему будет поддерживать Абэ во всех его направлениях деятельности. Это очередной шаг на его пути к премьерскому креслу", — заявил Кистанов.

В то же политолог выразил мнение, что сегодня роль японского МИД в отношениях с Россией несколько отодвинута на второй план. "Сейчас Абэ взял все в свои руки. Тут канцелярия премьер-министра большую роль играет", — отметил политолог.

Политика в отношении России не изменится

Комментируя решение японского руководства оставить на своем посту министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, который вдобавок отвечает за экономическое сотрудничество с Россией, Кистанов заявил, что такой шаг свидетельствует о намерении Абэ сохранить прежний курс в диалоге с Россией.

"То, что Сэко сохранил свой пост, говорит о том, что прежний курс Абэ на развитие отношений с Россией сохранится. И отставка Кисиды на это никак не повлияет. А курс будет заключаться в том, чтобы решать территориальную проблему, добиваться возвращения всех островов (четырех островов южнокурильской гряды Хабомаи, Итурупа, Шикотана и Кунашира — ред.)", — отметил Кистанов, добавив, что для этого Япония будет продолжать стремиться развивать экономическое сотрудничество с РФ на южных Курилах.

"Изменения на российском направлении не будет — это точно. Мы можем ожидать появления Абэ в ближайший месяц на владивостокском Восточном экономическом форуме", — заявил Кистанов.

Фактор Трампа

"Здесь только может вмешаться фактор Трампа и США, потому что Трамп может выразить недовольство сближением Японии с Россией в условиях, когда он сам давит по всем пунктам на Россию", — отметил эксперт.

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Сэко оправдывает надежды

Говоря о министре Сэко, Кистанов выразил мнение, что тот оправдывает надежды Абэ. По словам эксперта, в настоящее время в диалоге Москвы и Токио о совместной хозяйственной деятельности в России и Японии на южных Курилах самая большая проблема заключается в том, что стороны пока не могут договориться по какому законодательству осуществлять там эту деятельность.

"Я думаю, что в ближайшее время какого-то прорыва здесь ожидать вряд ли можно, потому что очень серьёзная проблема. Никто не хочет поступаться своим суверенитетом. Японцы говорят: "Если мы признаем ваше законодательство, значим мы признаем ваш суверенитет". А мы не согласны отказываться от своего законодательства по той же причине", — пояснил политолог.

Как полагает Кистанов, о том, что дела в вопросе совместной деятельности на Курилах идут непросто, говорит и то, что возобновилась программа Территории опережающего развития островах. Представители Японии рассматривают это как проявление недовольства России тем, как идут дела по совместному освоению.

"Сумеют ли Путин и Абэ найти развязку этой проблемы во Владивостоке — от этого будет много зависеть. Пока же, я думаю, где-то за закрытыми дверями идут непростые переговоры по этой проблеме", — отметил Кистанов.

Оборонный курс Японии будет прежним

Отставку бывшего министра обороны Томоми Инады, которая была протеже самого Синдзо Абэ, эксперт связывает с рядом ее профессиональных "проколов" и скандалов, связанных с ней.

"Она не является профессиональным военным и, согласно сложившемуся мнению, далека и некомпетентна в вопросах обороны", — указал Кистанов.

Он напомнил, что ряд ее шагов, в частности посещение храма Ясукуни, который считается святилищем национализма и милитаризма в Японии, вызвал раздражение в Китае, Южной Корее.

Назначенный на ее место Ицунори Онодэра уже был министром обороны в 2012-2014 годах и неплохо зарекомендовал себя. "Поэтому оборонный курс от этой перестановки не изменится. Он и дальше будет заключаться в усилении военного сотрудничества с США по поводу сдерживания китайской военной угрозы и противодействия ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР", — рассказал Кистанов.

По его словам, Япония и США в военной сфере в азиатско-тихоокеанском регионе очень плотно сотрудничают, "и давление этого тандема в АТР будет лишь усиливаться".

Отвечая на вопрос о том, скажется ли назначение Онодэры на диалоге между оборонными ведомствами Японии и России, Кистанов заявил: "Думаю, что особенно не скажется".

"В военном плане Япония заинтересована в том, чтобы немножко оттянуть Россию от Китая. Японию очень беспокоит российско-китайское сближение в военной сфере", — указал он.