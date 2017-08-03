В Абхазии возбудили уголовное дело после взрыва на складе боеприпасов

СУХУМ, 3 авг — РИА Новости. Военная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту взрыва на складе боеприпасов по статье "нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих", передает агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на военного прокурора Адгуру Агрбу.

Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. По данным Минздрава республики, пострадали 64 человека. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, ранены 27 граждан РФ. МИД Абхазии также сообщил о гибели двух туристок из Санкт-Петербурга.

"На складе ракетно-артиллерийского вооружения "Источник" Минобороны Абхазии в результате нарушения правил хранения средств представляющих повышенную опасность для окружающих произошло два взрыва, которые детонировали боевые боеприпасы в большом количестве. После чего произошло возгорание складского помещения", — сказал Агрба.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

В целях ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и определения нанесенного ущерба пострадавшим, связанного с взрывами на складе боеприпасов, создана Государственная комиссия, которую возглавляет премьер Беслан Барциц.

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