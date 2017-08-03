На Куликовом поле в Одессе нашли тело мужчины

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Одесские правоохранители проводят проверку в связи с обнаружением тела мужчины на Куликовом поле, которого, по предварительным данным, убили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте полиции в Одесской области.

"По спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на Куликовом поле найдено тело умершего мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции в Одессе. С целью выяснения всех обстоятельств событий тело направлено на проведение судебно-медицинских экспертиз", — говорится в сообщении.

По данным полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предварительная правовая квалификация — статья 115 ("умышленное убийство"). Проверка продолжается.