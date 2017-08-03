В Британии членов банды "мушкетеров" приговорили к пожизненному сроку

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Суд Великобритании приговорил группу из четырех человек, называвших себя "мушкетерами", к пожизненному тюремному заключению за подготовку теракта, сообщает телеканал Sky News.

Как сообщалось ранее, чтобы организовать наблюдение за подозреваемыми сотрудники МИ-5 и полиции под прикрытием создали подставную фирму и наняли на работу двоих членов банды. В августе прошлого года при обыске в автомобиле одного из них были найдены взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также нож для разделки мяса с надписью "кафир" (арабский термин для характеристики людей, не исповедующих ислам) на лезвии.

Суд признал, что Навид Али, Хобаиб Хуссейн, Мохибур Рахман и Тахир Азиз планировали совершить взрыв самодельной бомбы на территории Соединенного Королевства. Точное место готовившегося теракта не было установлено. Обвиняемые отрицают вину и заявляют, что бомбу в автомобиль подбросили сотрудники британских спецслужб.

По данным телеканала, Тахир Азиз был приговорен к заключению с минимальным сроком 15 лет. Остальные трое получили приговор со сроком заключения от 20 лет.