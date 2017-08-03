Разведка обнаружила более 30 единиц техники силовиков, заявили в ДНР

ДОНЕЦК 3 авг — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала более 30 единиц вооружения украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенного пункта Константиновка, в 28 километрах до линии соприкосновения, отмечено прибытие 20 152-миллиметровых САУ "Акация" и 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Дзержинск, в пяти километрах до линии соприкосновения — зафиксировано местонахождение шести танков. Также сегодня утром по центральной улице Красногоровки в направлении населенного пункта Марьинка проследовала танковая рота – 10 танков", — сказал он.