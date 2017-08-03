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В мире

Премьер Грузии раскритиковал возможный визит Путина в Абхазию

14:2503.08.2017
(обновлено: 14:33 03.08.2017)
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© AFP 2017 / Vano ShlamovПремьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Архивное фотоПремьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Архивное фото
© AFP 2017 / Vano Shlamov

ТБИЛИСИ, 3 авг — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал возможный визит президента РФ Владимира Путина в Абхазию попыткой "узаконить положение регионов, отнятых силой", передает пресс-служба правительства.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что визит российского лидера в Абхазию может состояться 8 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал РИА Новости, что возможность и сроки такого визита в настоящий момент прорабатываются по дипломатическим каналам.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Возможность и сроки визита Путина в Абхазию прорабатываются по дипканалам
По данным пресс-службы кабмина Грузии, "премьер считает заявления высокопоставленных лиц РФ в связи с визитом в Абхазию попыткой продолжения политики узаконить положение регионов, отнятых силой".

Вместе с этим, глава правительства отметил важность урегулирования конфликта в конструктивном режиме, при поддержке стратегических партнеров.

"Необходимо сделать все для того, чтобы при поддержке наших стратегических партнеров, в мирном, в конструктивном режиме мы смогли политически урегулировать наш конфликт с Россией… Это наша главная задача, и в успешном осуществлении этой задачи ни один из нас, и лично я, не сомневаемся", — заявил Квирикашвили на правительственном заседании в четверг.

Михаил Швыдкой в редакции Sputnik Грузия
© Фото : Sputnik Грузия/Александр Имедашвили
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После "пятидневной войны" в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Россия оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. На данный момент между Россией и Грузией диалог поддерживается в рамках женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге Абашидзе и Карасина.

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