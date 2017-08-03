В ЕК рассказали, от чего будет зависеть реакция ЕС на санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 3 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия пока не готова сказать, какой будет реакция Евросоюза на санкции США против России, поскольку все будет зависеть от конкретных действий Вашингтона, заявила заместитель официального представителя ЕК Мина Андреева.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

"Нет, я не хочу делать догадки. Мы будем смотреть от случая к случаю, будут ли негативные последствия для предприятий ЕС и наших интересов", — сказала Андреева журналистам, отвечая на вопрос, какой может быть ответная реакция ЕС.

По ее словам, "любая возможная реакция, если она будет, будет зависеть от принятых мер". "В первую очередь есть обязательство проконсультироваться с нами", — заявила представитель ЕК.