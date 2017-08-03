Верховный лидер Ирана утвердил в должности президента Роухани

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в четверг утвердил в должности президента переизбранного на второй срок Хасана Роухани, трансляцию вел телеканал IRIB.

Церемонию, являющуюся первым этапом инаугурации президента Ирана, открыл в Тегеране глава министерства внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли, представивший отчет о прошедших в мае президентских выборах. После этого в присутствии высокопоставленных чиновников был зачитан приказ Верховного лидера Ирана об утверждении Роухани на посту президента.

"Я, следуя выбору народа Ирана, одобряю результаты голосования и утверждаю Хасана Роухани в должности президента Исламской Республики Иран", — прочитал приказ Хаменеи помощник и глава его канцелярии Мохаммади Гольпаегани.

После этого Хаменеи лично передал приказ в руки Хасану Роухани.

Верховный лидер Ирана назвал три основных направления в работе властей. В первую очередь Хаменеи заявил, что новое правительство должно решать проблемы граждан страны. Вторым направлением он назвал расширение зарубежных связей, оказание помощи другим странам и получение выгоды от их помощи. В заключение Хаменеи отметил, что Иран должен жестко противостоять стремлению к гегемонии любых стран. По его словам, больше всего стремление к превосходству характерно для США.

Выборы президента прошли в Иране 19 мая. Власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, получив 57% голосов на выборах. Его главный соперник — экс-генпрокурор Ибрахим Раиси набрал порядка 38% голосов избирателей.

Инаугурация президента Исламской Республики Иран состоит из двух этапов и проводится в разные дни. Первый этап — передача власти от действующего президента новоизбранному, так называемая "церемония утверждения в должности", которая проходит в присутствии Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, глав всех ветвей власти Исламской Республики, а также представителей военной элиты страны. Вторая часть инаугурационной церемонии — приведение к присяге президента Ирана — проходит в иранском парламенте, где глава исполнительной власти Исламской Республики должен произнести слова клятвы перед народными избранниками.

В течение двух недель после официального вступления в должность президент должен представить для утверждения в парламенте новый состав правительства. В свою очередь, парламент должен в течение десяти дней после представления рассмотреть кандидатуры министров.