В ДНР заявили о двух попытках силовиков прорвать позиции ополченцев

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко считает, что две неудачные попытки прорыва украинских силовиков в Донбассе связаны с намерением сорвать заседание контактной группы по Украине.

"Две попытки прорыва были (со стороны силовиков — ред.) — на юге и светлодарской дуге. Обе неудачные, противник отброшен. Это специально было сделано, чтобы минские соглашения были сорваны. Наши позиции остались целыми. Никуда они не продвинулись", — сказал журналистам Захарченко.

Следите за хроникой украинского кризиса на сайте РИА Новости >>