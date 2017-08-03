WikiLeaks опубликовал документы о программе ЦРУ по контролю за веб-камерами

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Портал WikiLeaks в пятницу опубликовал очередную партию секретных документов ЦРУ, новый пакет описывает работу инструментов контроля работы веб-камер и микрофонов.
В релизе поясняется, что PAG — это специальное отделение Центра радиотехнической и электронной разведки, задачей которого является получение и использование физического доступа к компьютерам во время полевых операций ЦРУ.
"Удаляя записи или управляя ими, оператор может создавать ложные или уничтожать настоящие доказательства вмешательства в операцию", — заключается в документе.
WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).