WikiLeaks опубликовал документы о программе ЦРУ по контролю за веб-камерами

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Портал WikiLeaks в пятницу опубликовал очередную партию секретных документов ЦРУ, новый пакет описывает работу инструментов контроля работы веб-камер и микрофонов.

"Сегодня, 3 августа 2017 года, WikiLeaks публикует материалы о проекте ЦРУ Dumbo. Dumbo — это инструмент, позволяющий приостанавливать использование веб-камеры и повреждать любые видеозаписи, которые могут компрометировать работу Группы физического доступа (PAG)", — говорится в новой публикации портала в рамках его проекта Vault 7.

В релизе поясняется, что PAG — это специальное отделение Центра радиотехнической и электронной разведки, задачей которого является получение и использование физического доступа к компьютерам во время полевых операций ЦРУ.

Как сообщается, Dumbo может распознавать, контролировать и управлять системами контроля и обнаружения компьютера, на котором установлена ОС Microsoft Windows. Программа распознает устройства, такие как веб-камеры и микрофоны, подсоединенные любыми возможными способами (через провод, Bluetooth, WiFi или через сеть). Оператор может приостановить операцию по записи и управлению видео-, аудио- и сетевыми данными.

"Удаляя записи или управляя ими, оператор может создавать ложные или уничтожать настоящие доказательства вмешательства в операцию", — заключается в документе.

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).