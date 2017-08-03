Россия надеется на приверженность иностранных партнеров договору о РСМД

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Тема РСМД не обсуждалась на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, тем не менее, Москва привержена исполнению своих обязательств по этому договору и ждет того же от партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что конгресс США на фоне растущего противостояния с администрацией президента Дональда Трампа продолжает обсуждать законопроект о выходе из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и предлагает начать разработку запрещенных документом ракет средней дальности.

"Россия была и остается приверженной своим обязательствам по этому договору, несмотря на некоторые утверждения, которые звучали до сих пор. Конечно, мы рассчитываем на то, что наши партнеры по этому договору будут выполнять свои международные обязательства в этом контексте", — сказал Песков журналистам.

Песков отметил, что вопрос РСМД не обсуждался на состоявшейся в июле встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дрнальда Трампа. "Нет, не обсуждался", — сказал он.