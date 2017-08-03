Песков: все подвергшиеся санкциям США страны будут отстаивать свои интересы

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Все страны, столкнувшиеся с беззаконием в виде санкций США, включая Иран, будут отстаивать свои интересы, это нужно воспринимать с пониманием, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы в целом считаем подобную санкционную политику недальновидной, незаконной и неперспективной. Поэтому, конечно, все страны намерены отстаивать свои интересы, страны, которые столкнулись с таким беззаконием, намерены и будут отстаивать свои интересы, и это все должны воспринимать с пониманием", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать санкции США относительно Ирана.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.