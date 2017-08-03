Политолог объяснил, о чем говорят действия конгресса США

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Последние действия конгресса США говорят о произошедшем конституционном сдвиге: по сути президент страны как политическая фигура становится недоговороспособным, вести диалог необходимо с представителями конгресса, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Андрей Суздальцев.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

По мнению Суздальцева, сейчас в США сложилась необычная ситуация. "Фактически мы наблюдаем вялотекущий конституционный поворот, сдвиг в политической системе США. Америка как президентская республика, где глава исполнительной власти имел солидные полномочия, всегда ориентировался на реакцию Конгресса. Но была система противовеса. Сейчас американская элита расколота", — сказал Суздальцев.

Он пояснил, что несмотря на раскол в американском истеблишменте он функционирует как хорошо организованная система и не может позволить себя разрушить, как это случилось после гражданской войны XIX века. "Они умеют находить компромисс по тем точкам пересечения, которые у них есть. И одна из таких точек для американской элиты в США является отношение к России", — считает Суздальцев.

Внутриполитический кризис, который начался во время кампании на президентских выборах осенью 2016 года, продолжается до сих пор, обратил внимание Суздальцев. "Продавив подписание Трампом нового закона о санкциях, конгресс, "связав по рукам и ногам Трампа, осуществил конституционный сдвиг", — сказал он.

"Трамп сейчас для политического диалога фигура безнадежная. И вести разговор бессмысленно, он недоговороспособен. Если договариваться, то нужно это делать с конгрессменами в обеих палатах. Фактически президента нет", — отметил эксперт.

"Мы вступаем в период, который может даже быть тяжелее, чем в годы холодной войны", — заключил Суздальцев.

Издание Politico в четверг сообщило, что конгресс США продолжает обсуждать законопроект о выходе из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и предлагает начать разработку запрещенных документом ракет средней дальности. Как пишет Politico, на данном этапе палата представителей требует создания программы по разработке ракет наземного базирования, которые запрещены договором о РСМД. Издание уточняет, что в палате представителей речь идет только о создании неядерных ракет, однако договор о РСМД запрещает их разработку вне зависимости от поражающих возможностей.

Эксперты критикуют инициативу, поскольку считают, что подобные законопроекты выходят за рамки полномочий конгресса. Сенат имеет право лишь ратифицировать международные соглашения, и только президент может обсуждать или принимать решение о выходе из них. Палата представителей не играет никакой роли в принятии международных соглашений.