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В мире

Политолог объяснил, о чем говорят действия конгресса США

13:0203.08.2017
(обновлено: 13:05 03.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЗдание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Последние действия конгресса США говорят о произошедшем конституционном сдвиге: по сути президент страны как политическая фигура становится недоговороспособным, вести диалог необходимо с представителями конгресса, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Андрей Суздальцев.

Возле здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Агенты Путина в конгрессе США: отличная работа
В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

По мнению Суздальцева, сейчас в США сложилась необычная ситуация. "Фактически мы наблюдаем вялотекущий конституционный поворот, сдвиг в политической системе США. Америка как президентская республика, где глава исполнительной власти имел солидные полномочия, всегда ориентировался на реакцию Конгресса. Но была система противовеса. Сейчас американская элита расколота", — сказал Суздальцев.

Он пояснил, что несмотря на раскол в американском истеблишменте он функционирует как хорошо организованная система и не может позволить себя разрушить, как это случилось после гражданской войны XIX века. "Они умеют находить компромисс по тем точкам пересечения, которые у них есть. И одна из таких точек для американской элиты в США является отношение к России", — считает Суздальцев.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Колумнист Forbes: Путин должен поблагодарить конгресс США за санкции
Внутриполитический кризис, который начался во время кампании на президентских выборах осенью 2016 года, продолжается до сих пор, обратил внимание Суздальцев. "Продавив подписание Трампом нового закона о санкциях, конгресс, "связав по рукам и ногам Трампа, осуществил конституционный сдвиг", — сказал он.

"Трамп сейчас для политического диалога фигура безнадежная. И вести разговор бессмысленно, он недоговороспособен. Если договариваться, то нужно это делать с конгрессменами в обеих палатах. Фактически президента нет", — отметил эксперт.

"Мы вступаем в период, который может даже быть тяжелее, чем в годы холодной войны", — заключил Суздальцев.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Politico: конгресс заставил Трампа "проглотить горькую пилюлю" санкций
Издание Politico в четверг сообщило, что конгресс США продолжает обсуждать законопроект о выходе из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и предлагает начать разработку запрещенных документом ракет средней дальности. Как пишет Politico, на данном этапе палата представителей требует создания программы по разработке ракет наземного базирования, которые запрещены договором о РСМД. Издание уточняет, что в палате представителей речь идет только о создании неядерных ракет, однако договор о РСМД запрещает их разработку вне зависимости от поражающих возможностей.

Эксперты критикуют инициативу, поскольку считают, что подобные законопроекты выходят за рамки полномочий конгресса. Сенат имеет право лишь ратифицировать международные соглашения, и только президент может обсуждать или принимать решение о выходе из них. Палата представителей не играет никакой роли в принятии международных соглашений.

Администрация президента США
© Инфографика
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