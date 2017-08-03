Политолог объяснил, о чем говорят действия конгресса США

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Последние действия конгресса США говорят о произошедшем конституционном сдвиге: по сути президент страны как политическая фигура становится недоговороспособным, вести диалог необходимо с представителями конгресса, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Андрей Суздальцев.
По мнению Суздальцева, сейчас в США сложилась необычная ситуация. "Фактически мы наблюдаем вялотекущий конституционный поворот, сдвиг в политической системе США. Америка как президентская республика, где глава исполнительной власти имел солидные полномочия, всегда ориентировался на реакцию Конгресса. Но была система противовеса. Сейчас американская элита расколота", — сказал Суздальцев.
Он пояснил, что несмотря на раскол в американском истеблишменте он функционирует как хорошо организованная система и не может позволить себя разрушить, как это случилось после гражданской войны XIX века. "Они умеют находить компромисс по тем точкам пересечения, которые у них есть. И одна из таких точек для американской элиты в США является отношение к России", — считает Суздальцев.
"Трамп сейчас для политического диалога фигура безнадежная. И вести разговор бессмысленно, он недоговороспособен. Если договариваться, то нужно это делать с конгрессменами в обеих палатах. Фактически президента нет", — отметил эксперт.
"Мы вступаем в период, который может даже быть тяжелее, чем в годы холодной войны", — заключил Суздальцев.
Эксперты критикуют инициативу, поскольку считают, что подобные законопроекты выходят за рамки полномочий конгресса. Сенат имеет право лишь ратифицировать международные соглашения, и только президент может обсуждать или принимать решение о выходе из них. Палата представителей не играет никакой роли в принятии международных соглашений.