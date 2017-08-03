Тела погибших в Абхазии россиянок доставят на родину до конца недели

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Тела двух погибших в Абхазии жительниц Петербурга доставят в Северную столицу до конца текущей недели, сообщил РИА Новости глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. Как сообщили РИА Новости в Минздраве республики, пострадали 27 граждан России, всего ранены 60 человек. В результате взрыва погибли две жительницы Петербурга — Елена Полякова, 1970 года рождения, и Елена Тимофеева, 1962 года рождения.

"Сейчас организационные вопросы осуществляются на месте происшествия. Мы связались с родственниками погибших, чтобы оказать содействие при необходимости их доставки в Абхазию для опознания. В любом случае тела погибших будут доставлены в течение этой недели", — сказал Ржаненков.

По его словам, власти города готовы оказать любую помощь семьям погибших.

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