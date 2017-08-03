СУХУМ, 3 авг — РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования родным и близким двух российских туристов, погибших в результате взрывов на складе боеприпасов в республике, сообщается на официальном сайте главы государства.

Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. По данным Минздрава республики, пострадали 64 человека. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, ранены 27 граждан РФ. МИД Абхазии также сообщил о гибели двух туристок из Санкт-Петербурга.

"В Республике Абхазия с чувством глубокой скорби восприняли известие о трагической гибели двух российских туристов в результате взрывов, произошедших на складе боеприпасов министерства обороны Республики Абхазия. Народ Республики Абхазия глубоко опечален известием о человеческих жертвах", — цитирует сообщение агентство Sputnik Абхазия.

Глава государства от имени народа и руководства Абхазии выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Накануне вечером Хаджимба посетил Республиканскую больницу в Сухуме, где размещены пострадавшие при взрыве на складе боеприпасов. Кроме того, он провел оперативное совещание. В ходе него президент поручил премьеру Беслану Барциц создать специальную комиссию и определить объемы и масштабы нанесенного ущерба, а также объемы компенсаций, которые будут выплачены всем пострадавшим, включая граждан России. Глава государства также обязал министра здравоохранения Тамаза Цахнакия взять под личный контроль оказание помощи всем пострадавшим за счет ведомства.

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