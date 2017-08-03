Саакашвили может вернуться на Украину, считает юрист

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, лишенный гражданства этих двух стран, как апатрид (человек без гражданства — ред.) обладает рядом прав, в том числе, при желании может вернуться на Украину, считает президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

"Не нужно думать, что апатрид – это человек, который живет в безвоздушном пространстве, не может выйти, не может поселиться. Нет. Им оформляют статус на территории того государства, где они в данный момент находятся", — сказал эксперт РИА Новости.

Он пояснил, что при лишении гражданства человеку выдается справка о том, что он лишен гражданства. На основе этой справки он может оформить документы личности апатрида, который, согласно международным конвенциям, предполагает предоставление человеку ряда прав. В частности, апатрид имеет право на поселение в стране пребывания, устройство на работу, получение медицинского обслуживания. Кроме того, апатрид имеет право на перемещение как внутри страны пребывания, так и за ее пределами.

"То есть теоретически, при желании, Саакашвили, если у него есть такие документы, может купить билет на самолет и вылететь в другую страну, скажем, в ту же Украину", — сказал юрист. По его словам, "чтобы не впустить Саакашвили на Украину, нужен специальный административный акт", поэтому теоретически он может въехать в эту страну. Но если у Украины и Грузии, где против Саакашвили заведены несколько уголовных дел, есть соглашение о выдаче, то украинская сторона может выдать Саакашвили, сообщил Капустин.

"В принципе он (Саакашвили) может обратиться к США с просьбой о получении американского гражданства, натурализации, это поощряется. Такими правами он тоже обладает (как апатрид)", — сказал эксперт.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.