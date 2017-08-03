В Минздраве Абхазии сообщили о 64 пострадавших при взрыве

СУХУМ, 3 авг – РИА Новости. По состоянию на 9.00 четверга в лечебные учреждения Абхазии доставлены 64 пострадавших при взрыве боеприпасов на складе в селе Приморское, сообщил министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

Взрыв прогремел в среду. Как сообщили РИА Новости в Минздраве республики, пострадали 27 граждан России. Всего ранее сообщалось о 60 пострадавших.

"Из них (из 64 пострадавших — ред.) в республиканскую больницу были доставлены 17 пациентов. Из них восемь пострадавших госпитализированы, остальных выписали после оказания медицинской помощи", — сказал на брифинге Цахнакия, слова которого приводит Sputnik Абхазия.

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