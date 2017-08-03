Император Японии утвердил новый состав правительства страны

ТОКИО, 3 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Император Японии Акихито провел церемонию утверждения нового состава кабинета министров, после чего правительство считается официально сформированным.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел кардинальные перестановки в правительстве, в результате чего свои посты из 19 человек сохранили лишь 5, включая заместителя премьера и министра финансов Таро Асо и генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Сугу. В то же время из новых 13 министров только 6 человек возглавят министерства впервые, у остальных уже есть подобный опыт.

Из наиболее значимых стало назначение на один из ключевых постов министра общенациональных дел Сэйко Нода, которая принадлежит к конкурирующей фракции в правящей Либерально-демократической партии, дистанцировалась от экономической политики премьера и "посмела" даже совершить попытку выставить свою кандидатуру на выборах председателя партии.

Важным событием стал то, что пост министр иностранных дел получил Таро Коно, который после поражения партии на выборах в парламент 2009 года претендовал на пост ее лидера и выступал за ее коренные реформы. Он известен также эксцентричными с точки зрения партийных ветеранов высказываниями в адрес членов партии и ее политики в целом.

Большое внимание привлекало обсуждение кандидатур на пост министра обороны, так как во многом необходимость смены лиц в кабинете министров была вызвана нескончаемой чередой скандалов вокруг бывшего министра Томоми Инады. Новым министром стал Ицунори Онодэра, который ранее уже занимал этот пост. Он известен предельной аккуратностью высказываний и поступков, а также тем, что, безусловно являясь "ястребом" и придерживаясь правых консервативных взглядов, за счет подчеркнутой мягкости манер умеет найти общий язык и со своими оппонентами, не вызывая отторжения.

При этом Онодэра стоит за большее вооружение Японии, в том числе и наступательными видами вооружений, способными наносить удары по базам противника, подразумевая под таковым Северную Корею. Вместе с тем, именно в его бытность министром обороны было положено начало переговорам в формате "2+2" между министрами иностранных дел и министрами обороны Японии и России в ноябре 2013 года.

Как ожидается, вечером в четверг состоится первое заседание нового кабинета министров.