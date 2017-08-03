МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам рассмотреть предложения по господдержке электрического транспорта в стране, среди которых оказался запрет на въезд бензиновых автомобилей в крупные города и на курорты, сообщают "Известия".
Также руководство компании считает необходимым установить нулевую ставку транспортного налога для владельцев электромобилей и гибридов, предоставить субсидии покупателям таких машин и организовать для них бесплатные парковки на муниципальных землях.
Как сообщают "Известия", в правительстве положительно оценивают инициативы и подчеркивают, что они совпадают с государственными планами в развитии системы электротранспорта. Список мер должен быть подготовлен до 17 августа текущего года.