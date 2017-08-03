СМИ: в России могут запретить въезд бензиновых автомобилей в крупные города

Автомобиль на дороге в поселок Форос в Крыму. Архивное фото

Автомобиль на дороге в поселок Форос в Крыму. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам рассмотреть предложения по господдержке электрического транспорта в стране, среди которых оказался запрет на въезд бензиновых автомобилей в крупные города и на курорты, сообщают "Известия".

Этот пакет мер был внесен в правительство руководством автомобильной компании КамАЗ, в частности ее генеральным директором Сергеем Когогиным. По его мнению, в России необходимо разработать программу сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Также руководство компании считает необходимым установить нулевую ставку транспортного налога для владельцев электромобилей и гибридов, предоставить субсидии покупателям таких машин и организовать для них бесплатные парковки на муниципальных землях.

Как сообщают "Известия", в правительстве положительно оценивают инициативы и подчеркивают, что они совпадают с государственными планами в развитии системы электротранспорта. Список мер должен быть подготовлен до 17 августа текущего года.