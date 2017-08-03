В Киеве протестующие заблокировали движение на участке шоссе

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе, сообщила в четверг пресс-служба администрации столицы Украины.

По данным интернет-издания "Украинская правда", жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро — и водоснабжения с 31 июля. Они протестуют еще с вечера среды. Митингующие выложили на дорогу щитки, пару шин и бутылки с водой.

"Третьего августа с начала движения, а именно с 04.00 (время совпадает с мск — ред.), митингующими перекрыто Харьковское шоссе в районе остановки "Институт химии". Так, заблокирована работа трамваев маршрутов № 8, 22, 29 и автобусов маршрутов № 42, 45, 51, 3, 115. На участке работает полиция", — говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Маршруты движения трамваев и автобусов изменены.