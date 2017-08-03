Взрывы на складе в Абхазии: две россиянки погибли, десятки туристов ранены

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Две российские туристки погибли в результате взрывов на военном складе в Абхазии. По данным местного МЧС, еще несколько десятков туристов получили ранения.
Что произошло
По данным Минздрава Абхазии, пострадали 60 человек, в том числе двое детей.
"Среди раненых большая часть — средней и легкой степени тяжести. Есть два-три человека тяжелых, но их жизни ничто не угрожает", — сказал РИА Новости пресс-секретарь ведомства Рустам Зантария.
По его словам, большая часть пострадавших получила осколочные ранения.
"Большая часть пострадавших была в районе серо-водородного источника в Приморском. Там люди принимали грязевые ванны. Ударная волна принесла много камней, осколки стекла", — отметил он.
По данным республиканского МЧС, при ликвидации ЧС пострадали четверо спасателей. Они были доставлены в больницу, сейчас их жизнь вне опасности.
Пострадавшие среди россиян
В абхазском Минздраве сообщили, что среди пострадавших 27 россиян. При этом у российского посольства в республике другие данные.Facebook.
Позднее стало известно о погибших в результате взрыва. Ими оказались жительницы Санкт-Петербурга.
"Велись поиски троих человек. Оказывается, они были на конной прогулке на территории, где был взрыв. Мы обнаружили тела двух погибших — Елены Поляковой, 1970 года рождения, и Елены Тимофеевой, 1962 года рождения. Они обе из Санкт-Петербурга", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС Абхазии Мизан Ломия.
Информацию о гибели россиянок уже подтвердил пресс-атташе посольства России в Абхазии Турал Джавадов.
В МВД Абхазии рассказали, что поиски людей на месте взрывов прекращены.
"Больше у нас пропавших без вести нет. Так что активные поиски завершены, идет изучение местности", — отметил министр Аслан Кобахия.
Проверка СК
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что сейчас сотрудники СК вместе с абхазскими коллегами выясняют все обстоятельства случившегося, а также уточняют данные о пострадавших россиянах.
Вопрос о компенсациях
Абхазские власти пообещали выплатить компенсации всем пострадавшим при взрыве на военном складе, в том числе и россиянам. Президент Рауль Хаджимба поручил создать специальную комиссию, которая определит размер выплат.
Оказание помощи будет контролировать министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.
Российская база не пострадала
Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев накануне заявил, что объекты российской военной базы в Абхазии не пострадали.
В свою очередь, начальник базы Игорь Егоров заявил, что российские военные готовы помочь абхазским властям с ликвидацией последствий ЧП.
Согласно открытым данным, в Абхазии дислоцированы около четырех тысяч российских военных. Соглашение о создании объединенной военной базы было подписано в 2010 году, в нее вошли бывшие миротворческие объекты и военный аэродром Бомбора в районе Гудауты, войсковой полигон и часть морской бухты под Очамчирой, а также совместные российско-абхазские гарнизоны, дислоцированные в Кодорском ущелье и около Ингурской ГЭС.