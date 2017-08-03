Взрывы на складе в Абхазии: две россиянки погибли, десятки туристов ранены

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Две российские туристки погибли в результате взрывов на военном складе в Абхазии. По данным местного МЧС, еще несколько десятков туристов получили ранения.

Что произошло

Взрывы прогремели в складских помещениях Минобороны в населенном пункте Приморское Гудаутского района. Инцидент произошел в среду, около 16:30 мск.

По данным Минздрава Абхазии, пострадали 60 человек, в том числе двое детей.

"Среди раненых большая часть — средней и легкой степени тяжести. Есть два-три человека тяжелых, но их жизни ничто не угрожает", — сказал РИА Новости пресс-секретарь ведомства Рустам Зантария.

По его словам, большая часть пострадавших получила осколочные ранения.

"Большая часть пострадавших была в районе серо-водородного источника в Приморском. Там люди принимали грязевые ванны. Ударная волна принесла много камней, осколки стекла", — отметил он.

По данным республиканского МЧС, при ликвидации ЧС пострадали четверо спасателей. Они были доставлены в больницу, сейчас их жизнь вне опасности.

Пострадавшие среди россиян

В абхазском Минздраве сообщили, что среди пострадавших 27 россиян. При этом у российского посольства в республике другие данные.

"В результате взрыва боеприпасов на военных складах министерства обороны республики Абхазия пострадало 60 человек, из которых 35 — граждане России, 27 россиян госпитализированы", — говорится на странице дипмиссии в Facebook

Позднее стало известно о погибших в результате взрыва. Ими оказались жительницы Санкт-Петербурга.

"Велись поиски троих человек. Оказывается, они были на конной прогулке на территории, где был взрыв. Мы обнаружили тела двух погибших — Елены Поляковой, 1970 года рождения, и Елены Тимофеевой, 1962 года рождения. Они обе из Санкт-Петербурга", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС Абхазии Мизан Ломия.

Также в больницу с переломом руки доставили Людмилу Дмитриеву, 1954 года рождения. Всех трех россиянок нашли утром в среду.

Информацию о гибели россиянок уже подтвердил пресс-атташе посольства России в Абхазии Турал Джавадов.

В МВД Абхазии рассказали, что поиски людей на месте взрывов прекращены.

"Больше у нас пропавших без вести нет. Так что активные поиски завершены, идет изучение местности", — отметил министр Аслан Кобахия.

Проверка СК

СК намерен выяснить причины взрывов, в результате которых погибли российские граждане. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что сейчас сотрудники СК вместе с абхазскими коллегами выясняют все обстоятельства случившегося, а также уточняют данные о пострадавших россиянах.

Вопрос о компенсациях

Абхазские власти пообещали выплатить компенсации всем пострадавшим при взрыве на военном складе, в том числе и россиянам. Президент Рауль Хаджимба поручил создать специальную комиссию, которая определит размер выплат.

Глава республики также распорядился решить вопрос с размещением тех туристов, которые находились в домах, затронутых взрывом.

Оказание помощи будет контролировать министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Российская база не пострадала

Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев накануне заявил, что объекты российской военной базы в Абхазии не пострадали.

В свою очередь, начальник базы Игорь Егоров заявил, что российские военные готовы помочь абхазским властям с ликвидацией последствий ЧП.

"Мы прибыли на место взрыва с сотрудниками министерства обороны Абхазии для того, чтобы помочь в ликвидации последствий взрыва. У нас есть три БТР на всякий случай, если придется эвакуировать людей, здесь пожарные и санитарные автомобили, беспилотник, который провел доразведку. Разведка беспилотника расшифровывается сейчас, после чего мы будем знать конкретно, что взорвалось на территории склада", — сказал Егоров РИА Новости.

Согласно открытым данным, в Абхазии дислоцированы около четырех тысяч российских военных. Соглашение о создании объединенной военной базы было подписано в 2010 году, в нее вошли бывшие миротворческие объекты и военный аэродром Бомбора в районе Гудауты, войсковой полигон и часть морской бухты под Очамчирой, а также совместные российско-абхазские гарнизоны, дислоцированные в Кодорском ущелье и около Ингурской ГЭС.