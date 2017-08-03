Юнкер не поддерживает скорое вступление в Евросоюз стран Западных Балкан

БРЮССЕЛЬ, 3 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что он не является сторонником скорого вступления в Евросоюз государств Западных Балкан, но считает, что лишение их "европейской перспективы" приведет к трагическим событиям, подобным тем, что произошли в результате раскола бывшей Югославии в 1990-х годах.

Евросоюз уже предоставил статус кандидатов на вступление Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина.

"Я не сторонник скорого присоединения к ЕС (стран — ред.) Западных Балкан. Но если вы лишите (их) европейской перспективы, мы снова испытаем то, что пережили в 1990-х годах. В этой связи непоколебимость формирования состава Европейского союза является обязательным условием для того, чтобы Балканы снова не оказались в состоянии войны", — цитирует в четверг Юнкера европейское издание газеты Politico.