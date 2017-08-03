Силовики почти 80 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Украинские силовики почти 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 77 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 21 населённого пункта республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.