На горе Казбек во время купания в горячем источнике погиб альпинист

ПЯТИГОРСК, 3 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Альпинист из Карачаево-Черкесии скончался во время купания в горячем источнике при спуске с горы Казбек в Северной Осетии, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Сегодня получили информацию о гибели участника альпинистской группы из КЧР, которая практически завершила восхождение на Казбек", сказал собеседник агентства.

По его словам, при спуске один из участников группы зашел в горячий источник и скончался.

За ним направлена группа спасателей из пяти человек, добавили в ГУ МЧС.