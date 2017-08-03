Юрист усомнился в правомерности иска Украины к России по мосту в Крым

ЛОНДОН, 3 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Иск Украины к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе из-за строительства моста вряд ли будет принят какой-либо из судебных инстанций, считает юрист, приглашенный профессор Университета Вестминстер в Лондоне Дмитрий Гололобов.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк ранее на этой неделе заявил, что власти страны подсчитывают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста.

По мнению собеседника РИА Новости, прямого вреда Украине строительство моста не наносит. "Потенциально может быть нанесен вред частным украинским компаниям, но это еще нужно доказать", — говорит Гололобов, добавив, что в таком виде данный иск "вряд ли кто-то примет, поскольку нет такой инстанции".

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.