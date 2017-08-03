В Кашмире двое военных погибли в столкновении с боевиками

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг – РИА Новости. Двое военнослужащих армии Индии погибли в столкновении с боевиками в штате Джамму и Кашмир, сообщил представитель полиции штата Мунир Хан.
"Один военный был убит на месте после того, как боевики открыли огонь. Один майор получил серьезные, критические ранения. Он был госпитализирован, но, к сожалению, он скончался. Еще один получивший ранение военный находится в госпитале", — заявил Хан телеканалу NDTV.
Операция по поимке и нейтрализации боевиков продолжается.
В ночь на среду силовики также провели вторую спецоперацию в округе Кулгам. Полиция и сотрудники служб безопасности ликвидировали двоих боевиков. Как сообщила пресс-служба полиции штата, один из них причастен к нападению на инкассаторскую машину в мае в том же округе, когда злоумышленники убили семерых человек, в том числе пятерых полицейских.
За последние три дня силовики ликвидировали четырех боевиков в штате Джамму и Кашмир. Во вторник были убиты два влиятельных боевика террористической группировки "Лашкар-и-Таиба".