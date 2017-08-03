Абхазия выплатит компенсации раненным при взрывах россиянам

Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии (17)

Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии. 2 августа 2017

Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии. 2 августа 2017

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Власти Абхазии выплатят компенсации всем пострадавшим при взрыве на военном складе, в том числе и россиянам. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба уже поручил создать специальную комиссию, которая определит размер компенсаций. Глава республики также распорядился решить вопрос с размещением тех туристов, которые находились в домах, затронутых взрывом.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия лично проконтролирует оказание помощи всем пострадавшим.

Накануне в селе Приморское Гудаутского района произошел взрыв на складе боеприпасов. По последним данным, пострадали 60 человек, в том числе более 25 россиян. Их жизням ничего не угрожает.