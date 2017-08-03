Народная милиция: силовики 10 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (21)

Дом в поселке Михайловке в ЛНР. Архивное фото

Дом в поселке Михайловке в ЛНР. Архивное фото

ЛУГАНСК, 3 авг — РИА Новости. Украинские силовики десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За минувшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ, РПГ), БМП и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 186 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в районе населенных пунктов Донецкий, Калиново, Сокольники, Славяносербск, Калиновка, Первомайск, Логвиново.

"Пострадавших среди военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.

Ранее в ЛНР заявили, что женщина получила ранение 2 августа в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков поселке Донецкий.