Народная милиция: силовики 10 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

ЛУГАНСК, 3 авг — РИА Новости. Украинские силовики десять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
"За минувшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ, РПГ), БМП и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.
По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 186 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в районе населенных пунктов Донецкий, Калиново, Сокольники, Славяносербск, Калиновка, Первомайск, Логвиново.
"Пострадавших среди военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.
Ранее в ЛНР заявили, что женщина получила ранение 2 августа в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков поселке Донецкий.