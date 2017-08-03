ЛНР опровергает продвижение украинских солдат в районе Светлодарской дуги

ЛУГАНСК, 3 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко опроверг сообщения о продвижении украинской армии в районе Светлодарской дуги в Донбассе.

Ранее украинское информационное агентство "УНИАН" и ряд других украинских СМИ заявили, что украинские силовики продвинулись на 1 километр в районе Светлодарской дуги на линии соприкосновения в Донбассе.

"Поступившая информация о якобы продвижении украинских войск на Светлодарском направлении в результате боев 1 и 2 августа не соответствуют действительности", — сообщил Марочко РИА Новости.

Он уточнил, что ВСУ действительно обстреливали позиции Народной милиции в районе населенного пункта Лозовое и 1 августа пытались продвинуться вперед на этом участке.

"Наши бойцы удержали противника на исходном рубеже и не уступили ни метра территории", — пояснил представитель оборонного ведомства республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.