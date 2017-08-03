МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура Венесуэлы открыла расследование по факту возможных подтасовок в ходе недавних выборов в национальное учредительное собрание (НУС), сообщила в среду вечером CNN глава ведомства Луиса Ортега Диас.

С таким обращением в генпрокуратуру обратились депутаты оппозиционного парламента. По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривает оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для НИС, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на 1 миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы.

В своем интервью телеканалу Ортега Диас рассказал также о похищениях своих родных. "Когда я находилась в Бразилии на встрече с 19 генпрокурорами по теме скандала вокруг (строительной компании) Odebrecht, у меня похитили дочь и внука, я вынуждена была покинуть встречу и немедленно вернуться, они три дня оставались похищенными. Кроме того, идут постоянные атаки на здания генпрокуратуры, мой дом, дома моих родных, они стали постоянными в последние месяцы", — заявила Ортега Диас.

Против самой Ортеги Диас сейчас открыто предварительное разбирательство по подозрению в совершении ею незаконных действий при исполнении своих обязанностей. Речь идет о запросе против генпрокурора, поданном депутатом пропрезидентской Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо. Генпрокурору запрещен выезд из страны и передача в управление третьим лицам своего имущества, все ее счета заморожены.

Неприятности у генпрокурора начались после того, как она выступила против действий властей в ситуации с идущими уже более трех месяцев уличными протестами и против намерения созвать национальное учредительное собрание для подготовки изменений в конституцию.

В среду бывшая министр по делам пенитенциарной системы, а ныне — член НУС Ирис Варела заявила, что ни у кого не должно быть сомнений, что Ортега Диас будет убрана из генпрокуратуры. "Вы (Ортега Диас) будете заключенной в женской тюрьме, и я на вас надену униформу цвета фуксии", — заявила Варела в эфире канала VTV.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Протесты продолжаются и после созыва НУС, так как оппозиция считает это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 120 человек.