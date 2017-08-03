Глава МИД Японии возглавит политсовет правящей партии

ТОКИО, 3 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава МИД и временно исполняющий обязанности министра обороны Японии Фумио Кисида назначен главой Совета по политике правящей Либерально-демократической партии, сообщило агентство Киодо.

Назначение было произведено в рамках перестановок в руководстве партии в преддверии запланированной позже на четверг реорганизации кабинета министров, в рамках которых Кисида должен будет лишиться своих постов.

Премьер-министр Синдзо Абэ принял решение произвести перестановки в правительстве из-за падения рейтинга. Это было вызвано серией скандалов, в которых оказались замешаны как часть действующих министров, так и сам премьер. На прошлой неделе ушла в отставку министр обороны Томоми Инада. Она, как считается, участвовала в сокрытии от общественности важных материалов о перестрелке в Южном Судане во время пребывания там японских миротворцев.

В течение четверга будет объявлен состав нового кабинета, который получит официальные полномочия после церемонии утверждения императором Японии Акихито.