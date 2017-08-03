Аргентинские депутаты просят направить миссию ООН в Венесуэлу

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг – РИА Новости. Депутаты аргентинского парламента просят ООН направить свою миссию в Венесуэлу на фоне напряженной ситуации в стране и выборов в национальное учредительное собрание (НУС), вызвавших протесты оппозиции и ряда стран, сообщила РИА Новости глава комиссии по международным связям палаты депутатов Корнелия Шмидт-Лиерманн.

НУС, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция и многие страны не признали выборы в воскресенье, указывая, что созыв НУС должен быть осуществлен через референдум.

"Мы просим СБ ООН отправить миссию как можно скорее в качестве раннего предупреждения и меры предосторожности", — заявила депутат.

По ее словам, само послание в ООН было отправлено еще до выборов в НУС, 25 июля, за подписью 15 депутатов от правящего альянса. Сейчас Шмидт-Лиерманн ведет переговоры, чтобы к этому письму присоединились и парламентарии из других стран региона.

"Мы ожидаем, что в течение недели у нас будет уже не менее 50 подписей", — сказала депутат.